Donderdag was het debat over de afschaffing van het referendum, D66-speerpunt bij uitstek. Pechtold is nooit de grootste fan van de kroonjuwelen van zijn partij geweest. Onderwijs, innovatie, cultuur - daar veert hij van op. Over bestuurlijke vernieuwing zegt hij in elk interview: ,,De kroonjuwelen zijn uit voorraad leverbaar, maar staan even niet in de etalage." Zo gaf hij in de formatie het raadgevend referendum weg. Sybrand Buma en Mark Rutte pakten het dankbaar aan, scheurden het in stukken en gooiden het in zee.



Rob Jetten, het Nijmeegse aanstormende talent van de partij, moest donderdagavond in de Tweede Kamer de hele trucendoos leegschudden om de nieuwe positie te verdedigen. Het wilde niet best lukken. D66 gaat het afschaffen van het raadgevend referendum steunen, omdat de partij liever een bindend referendum wil. Maar een voorstel daarvoor steunt de partij niet omdat er geen meerderheid in het parlement voor is. Die meerderheid zou er wel zijn als D66 voor dat voorstel zou stemmen. Maar dat doet de partij nu net niet.