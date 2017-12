Politicus werpt leraar voor de digitale bloedhonden

En zo bevond een leraar Nederlands uit Groenlo zich ineens in het oog van een sociale-mediastorm. Hij had in een opdracht voor een beschouwing een samenvatting van de opvattingen van Thierry Baudet gegeven. Daarbij schreef hij dat deze de macht in handen wilde hebben van 'enkele witte mannen'. Niet juist, leek me, al weet je bij Thierry Baudet nooit waar humor in waarheid overgaat. Een leerling stuurde het tekstje door naar de mannen van Forum voor Democratie en die aanvaardden het cadeautje in dank.

De docent in kwestie, Ivar Gierveld, was een 'extreemlinkse haatdocent', schreef Baudet. Het toonde maar weer eens aan dat het onderwijs volledig verziekt was en in handen was gevallen van dubieuze figuren die onze jeugd volpropten met de verkeerde ideeën. 'Bizarre, schandelijke indoctrinatie' was het. Zijn partijgenoot Ramataursing gaf zijn volgers op twitter een keus: als ze zijn bericht retweetten, waren ze voor ontslag van de docent. Als ze het liketen, waren ze voor een schorsing.

Beslist fout

Zo werd het twitterleger op de docent afgestuurd. Gierveld was was een psychisch gestoorde man,levensgevaarlijk, een extreem links lulletje, een enge man, een onderkruipsel, in de oorlog zou hij beslist fout zijn geweest, hij moest onmiddellijk voor de klas worden weggehaald voor hij verdere schade kon aanrichten. Veel boze volgers waren anoniempjes met kleurrijke schuilnamen; we weten niet of ze echt bestaan of alleen een virtueel leven leiden.

Dit hadden ze in Groenlo nog niet vaak meegemaakt. De school, het Marianum, probeerde de gemoederen te bedaren en zette de hele schoolopdracht online. Daarin kon iedereen lezen wat de bedoeling van de leraar was geweest. En kon je zien dat de docent met zijn stellingen discussie wilde uitlokken. Zo beweerde hij dat de EU een moloch is, die te duur is en niks oplevert- voorwaar een stelling waar de heer Baudet vrolijk van zou kunnen worden.

Jachttrofee

Het had geen zin. De school voerde een achterhoedegevecht. Feiten tegenover emotie - dat werkt maar zelden. Baudet en zijn digitale legertje hadden hun jachttrofee te pakken en lieten hem niet ontglippen. Een enkele opiniemaker lichtte Giervelds digitale doopceel en concludeerde: ja hoor, de man is echt links.