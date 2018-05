column Stapelkamp

8 april Nederland is een gek land, met gekke gebruiken. De gekozen burgemeester is hier een no go. Een burgemeester moet boven de partijen staan en dat kan alleen als hij van buiten komt. Hij - het is meestal een hij - is wel altijd lid van een politieke partij. Hoe zich dat verhoudt met boven de partijen staan, is het mysterie van de vaderlandse politiek.