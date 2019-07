Rekenen met de waarheid om projecten niet te laten sneuvelen door stikstofregels

In Gelderland waren ze er snel bij en hadden ze begin dit jaar al in de gaten dat die doortrekking van de A15 van Ressen naar Zevenaar wel eens kon sneuvelen. Want: stikstofuitstoot op kwetsbare natuur in de Betuwe.



Omdat we in Nederland nog niet toe zijn aan het inkrimpen van de veestapel, moest het via een andere route. Via een list. Eentje die dit voorjaar is uitgewerkt in zeventien rapporten. Het ging als volgt: op de nieuwe weg gaan auto’s rijden. Auto’s betekent uitlaatgassen en dat betekent stikstof. Meer stikstof dan nu.