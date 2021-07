Requiem voor de stedenband: we hoeven geen valse vriendschappen te onderhouden, we redden ons wel zonder

Stedenbanden waren hot in de jaren 80 en 90. Oost-Europese gemeenten waren in de jaren 80 in trek, bij wijze van morele steun aan dissidenten in communistische landen. Als stad telde je in die tijd niet mee, als je geen partner had weten te scoren in Nicaragua, het land van de Sandinisten, die even heel populair waren in Nederland. Totdat bleek dat ze net zulke rotzakken waren als de weldoeners die zo veel andere landen hadden bevrijd.