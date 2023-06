Sorry, maar we moeten het even over Marjolein Faber en symboolpolitiek hebben

Ontstane situaties Een gedragsco­de voor politici kan ook een brug te ver zijn

Mag je als raadslid een collega voor rotte vis uitmaken? Is het toegestaan om te zeggen dat je collega niet deugt of er niks van snapt? Mag je als raadslid een hoge ambtenaar die in de fout is gegaan op je twitteraccount onder vuur nemen?