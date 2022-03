Steeds meer partijen, met steeds minder invloed: dat is de ironie van 2022

Overal zag je blijdschap vorige week na de gemeenteraadsverkiezingen. Wie gewonnen had, had gewonnen en was blij. Wie verloren had, had minder verloren dan in het donkerste scenario mogelijk was geweest. En was dus ook blij. Verliezers leken niet te bestaan - een vreemd verschijnsel in een week dat de helft van de mensen niet kwam stemmen.