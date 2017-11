Ede rulez!

Binnenkort dopen ze de schaapskooi op de Ginkelse Heide om in World Heath Center. En misschien komen er nog wel een paar World Centers bij - dat zou best kunnen, in Ede zijn ze los.

Quote In Ede snappen ze dat je grote stappen moet zetten om het verleden te ontvluchten. In Ede snappen ze dat je grote stappen moet zetten om het verleden te ontvluchten. Goed, er zijn nog een paar raadsleden die proberen het schip van vooruitgang lek te steken. En ja, wethouder Johan Weijland komt nog een slordige 25 miljoen euro tekort voor zijn World Food Center en - jaja, ik weet het - ook nog een paar centen voor het Art Center.



Maar Weijland is groot geworden in de consultancy. Hij begrijpt dat geld wel het laatste probleem is. Zouden de piramides in Egypte er gekomen zijn als de farao's zich hadden laten tegenhouden door zoiets als financiële haalbaarheid? Dacht u nou echt dat de Ming-keizers bij de bouw van de Chinese Muur elk jaar naar de tekorten op hun exploitatiebegrotinkje zaten te turen?

Gelukkigste Plaats van Nederland

Bij de Atlas voor Gemeenten hadden ze een halfjaar geleden al in de gaten dat de bordjes verhangen werden en riepen ze Ede uit tot de Gelukkigste Plaats van Nederland. Er waren mensen die zuurpruimig opmerkten dat het geluk nou niet echt van de dakgoten droop in Ede. De Arnhemse wethouder Gerrie Elfrink mompelde dat hij 'liever doodongelukkig in Rotterdam of Amsterdam zou wonen dan gelukkig in Ede'. Typisch de reactie van een man van het verleden, van een wethouder van een stad die het van historie moet hebben. Arnhem laat zich voorstaan op de Slag om Arnhem en die slag is elk jaar een jaar langer geleden.

In Nijmegen buigen politici zich met zorgelijke gezichten over het Valkhof Museum, een museum over godbetert Romeinen. Fucking Romeinen! Die komen uit Rome. Als ze hier ooit al geweest zijn, kan niemand het zich nog herinneren. En dan een heel museum vol. Geen wonder dat er geen bezoekers komen.

Toekomst

Ede heeft geen historie en als het historie heeft, is het een historie die het graag wil vergeten. Ede heeft toekomst, onvoorstelbaar veel toekomst. Ede durft groot te denken. In een boekje over het World Art Center staat een plaatje - pardon: artist impression - van Ede 2.0. We zien er dat Ede niet aan de spoorlijn van Arnhem naar Utrecht ligt, maar aan de lijn Amsterdam-Düsseldorf. Kijk, dan heb je het begrepen!

Ede rulez!