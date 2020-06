Vuilniszakken als een veel te dikke vrouw in een legging: het past eigenlijk niet, maar het gebeurt toch

column Rob Berends Weinig is Nederland­ser dan bij elke regel die wordt ingevoerd, op zoek te gaan naar de uitzonde­rin­gen

10 mei Die intelligente lockdown van ons was al een lastig dingetje in de afgelopen twee maanden. Maar ik krijg het idee dat we met de intelligente exit van de komende maanden nog veel meer moeilijkheden gaan beleven. Best geinig dat uitgerekend de twee machtigste VVD’ers van het land, Mark Rutte en Klaas Dijkhoff, dat donderdagavond in de Tweede Kamer zelf aantoonden.