Was dat omstreden plan voor Stroe City wel zo slecht?

Wat is er aan de hand? Twee dagen na het grote boerenprotest in Stroe publiceerde de Barneveldse Krant over een ideetje van de provincie Gelderland: bouw 25.000 woningen in Stroe. Een uitgewerkt plan was het niet. Bij de provincie noemden ze het - in die consultantstaal waarop ze daar zo gek zijn - een ‘verhaallijn'. Het stond op een kaart op de site van Provinciale Staten, met nog een paar andere verhaallijnen.