Je kunt Marjolein Faber veel verwijten, maar saai is ze niet, en bang evenmin. Deze week stond op het programma de vergadering over de profielschets voor een nieuwe commissaris van de koning in Gelderland. Wie deze zin heeft gelezen zonder de slaap te voelen opkomen, is een doorgewinterd vergaderaar, dat kan niet anders.

Weinig is saaier dan een profielschetsvergadering. Fractievoorzitters sommen braaf op wat zo'n nieuwe commissaris allemaal moet kunnen. Zij (of hij) moet een vergadering van twaalf uur kunnen leiden zonder weg te zakken, ze moet vlotjes een lintje kunnen doorknippen, ze moet in Den Haag gezellig kunnen doen met vreugdeloze topambtenaren, en ze moet - hier komt het jeukwoord onder de jeukwoorden - een verbinder zijn.

Minister Ollongren, die naar Gelderland was afgereisd om de profielschets in ontvangst te nemen, hoorde het beleefd aan. Toen kwam Marjolein Faber. Ze kondigde aan dat de PVV niet langer wil meepraten. Het is toch allemaal Haagse achterkamertjespolitiek, sneerde ze, waarbij een uitgerangeerd figuur in de prijzen gaat vallen. Daarna kondigde ze een motie aan, waarin stond dat iedereen het mag worden, maar zeker niet Alexander Pechtold. Trots plaatste haar spreektekst op internet. De diehard aanhang reageerde opgetogen. Goed dat het eens gezegd werd, dat er weer eens van leer werd getrokken tegen de verderfelijke elites die bezig zijn ons land te verkwanselen, dat die Alexander Penthouse te kakken was gezet, enzovoort.

Schitterend natuurlijk. Toch was het een treurig moment. Marjolein Faber is namelijk niet het slechtste Statenlid van Gelderland. Sterker: misschien is ze wel het beste. En hier waren we getuige van het moment waarop de PVV ook in Gelderland definitief de weg naar nergens is ingeslagen. Er waren tijden dat de PVV vanaf de uiterste rechterflank probeerde iets van invloed op het beleid uit te oefenen, probeerde om iets te betekenen voor de eigen achterban. Ooit, lang geleden alweer, zat Geert Wilders in een gedoogcoalitie waarin hij punten binnenhaalde.