Werkloos? D’ran dankzij Laborijn!

Column Ik kon het CDA niet meer volgen

9 februari John Berends werd afgelopen week officieel de nieuwe commissaris van de Koning in Gelderland. Bij zijn eerste toespraak zei hij dat hij meer wil gaan luisteren naar de stille middengroepen die we niet horen, zei hij. Heel verstandig, dacht ik. Afgelopen week publiceerde de Volkskrant een goed stuk over die stille middengroepen met de kop: de gewone Nederlander is helemaal niet boos. Zouden ze het bij het CDA ook in de gaten hebben gekregen?