Wie wilde Tante Mien opsluiten om het eten van haar welverdiende gehaktballetje?

Ik las hem drie keer en raakte verontrust. Wie had in vredesnaam voorgesteld het eten van vlees op te nemen in het Wetboek van Strafrecht? Wie wilde Tante Mien opsluiten nadat ze haar welverdiende gehaktballetje naar binnen had gewerkt? Was het Jesse Klaver die uit de bocht was gevlogen? Waren ze bij de Partij voor de Dieren aan het doordraaien? Of was Dion Graus zo van de leg geraakt door de beschuldigingen van zijn ex dat hij pardoes een compleet wetsartikel, inclusief Memorie van Toelichting, was gaan schrijven?