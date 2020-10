Zelden kwam iemand zo bedrogen uit als Mark Rutte: Nederlanders waren geen verantwoordelijke mensen

column Rob Berends De provincie is als een wanhopige maagd die het oh zo graag een keer gedaan wil hebben

27 september Het was een treurig bericht voor iedereen die de provincie Gelderland een warm hart toedraagt. Er was een vacature opengesteld voor een jeugdcommissaris van de Koning, maar nergens was een jongere te vinden geweest die belangstelling had getoond. Dus zal Gelderland het zonder moeten stellen.