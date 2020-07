Zo vaak al waren de Farmers Defense-jongens diep gezonken, maar zo diep als dinsdag niet eerder

column Rob Berends Voor het eerst stond een burgemees­ter echt op tegen de wantoestan­den. En dat werd tijd ook

30 mei Zijn wij niet allemaal wegkijkers? Natuurlijk weten we dat Polen en Roemenen ronddobberen in het afvoerputje van onze samenleving. Velen worden opgejaagd, uitgebuit en uitgewoond, recht onder onze ogen, in onze bedrijven, in onze wijken, door Nederlandse bedrijven.