Automobilist in Apeldoorn botst op boom, komt op verkeerde weghelft terecht en botst op Tesla

Flamboyant en excentriek eten in het voormalige huis van een barones. Maar Soirée is er ook voor de smalle portemon­nee

VELP - Over anderhalve week is het zover: dan opent het nieuwe restaurant Soirée de deuren. In een historisch pand aan de Hoofdstraat in Velp, waar vroeger een barones woonde, zijn eigenaren Tom Pfeijffer (24) en Maxime Oldenboom (21) druk bezig met de laatste voorbereidingen. ,,Ons restaurant wordt dé nieuwe hotspot in de omgeving.”

4 januari