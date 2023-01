Bekende stoffenzaak van Jan Sikkes in Apeldoorn vanwege faillissement gesloten

Onrust in Achterberg smet op nieuwjaars­feest zonder grote incidenten in Vallei: ‘Zie er de lol niet van in’

Veel vuurwerk, een goede sfeer en weinig noemenswaardige incidenten. De meeste burgemeesters van de gemeenten in de Valleiregio kijken tevreden terug op het verloop van de jaarwisseling. Alleen in het kleine Achterberg was het echt onrustig.

