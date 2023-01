Bekijk hier alle uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen van het amateurvoetbal in de regio

Tweede klasse Danny Moorman maakt zich niet druk om mogelijke degradatie met DESZ: ‘Een stap achteruit, twee vooruit’

Danny Moorman was erbij toen ‘zijn’ DESZ als promovendus kampioen werd in de derde klasse en voor het eerst in de geschiedenis in de tweede klasse ging spelen. De ploeg uit Zwartsluis eindigde daarin de afgelopen jaren steevast in het linkerrijtje. Hoe anders is dat dit seizoen. Moorman en zijn teamgenoten vinden zichzelf terug op de laatste plaats. Ook AGOVV blijkt een maat te groot: 0-5.

15:40