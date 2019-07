Betaald parkeren op Posbank is okay, als het maar niet te gek wordt

De familie Janssen heeft er deze zondag ondanks de warmte aardig de pas in. Jeroen Janssen wil wel kort reageren op het plan voor betaald parkeren op de Posbank. ,,Als het geld nuttig wordt besteed, ben ik daar wel toe bereid'', zegt hij met een hoofdknik naar zijn zoontjes Styn en Devy. ,,Aan de wandelpaden, of een mooi speelplekje voor hen om in te klimmen.‘’



De familie uit Doornenburg komt af en toe op de Posbank. Een eventueel parkeertarief zou niet te hoog moeten zijn, vindt Janssen. ,,Ik denk aan een paar euro per keer. Het moet niet te gek worden.‘’



Het plan van de lokale afdeling van Natuurmonumenten om betaald parkeren in te voeren op de Posbank zorgt voor beroering onder de bezoekers. Het vooruitzicht is dat gratis parkeren bij het bezoekerscentrum en het paviljoen verleden tijd wordt. Een eerste pilot met betaald parkeren vindt mogelijk volgend jaar al plaats bij het bezoekerscentrum. Vervolgens zou de parkeerplaats bij het paviljoen ook worden voorzien van slagbomen en parkeermeters.