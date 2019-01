Bewoners blij in nieuwe wijk van ‘het Wassenaar van Gelderland’

Die ene vrije bouwkavel maakt deel uit van de negentien vrije kavels die de gemeente hier uitgeeft op de voormalige voetbalvelden van sportpark De Del.



De meeste daarvan zijn nog onbebouwd, omdat het vanwege de drukte in de bouw momenteel moeilijk is een architect of een aannemer aan het werk te krijgen. Toch is het de verwachting dat dit deel van de nieuwe wijk over circa anderhalf jaar klaar is.



Het andere deel van de wijk is dat al: twaalf vrijstaande woningen en 32 twee-onder-een-kap-woningen die een projectontwikkelaar heeft neergezet op het voormalige tennispark. In tegenstelling tot de paar reeds gebouwde vrijekavelwoningen zijn dit woningen met een klassieke, jarendertig-uitstraling.