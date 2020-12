Bizar ongeluk in Rozendaal: waarom zat slachtoffer op de bijrijdersstoel?

Rozendaal moet afkicken van de grijze kliko: restafval door etensres­ten vaak te vies om achteraf te scheiden

4 september Rozendalers kieperen hun afval massaal in de grijze afvalbak. Al dit restafval verdwijnt ongesorteerd in de verbrandingsoven. Het gaat om 194 kilogram restafval per inwoner per jaar, blijkt uit een studie van de gemeente.