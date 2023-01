Bucketlist voor 2023: 12 x deze dingen moet je gedaan hebben als Apeldoorner

Suppen op het Apeldoorns Kanaal of Bussloo

Nu het winter is moet je er misschien nog even niet aan denken, maar wanneer de zomer weer aanbreekt is het een absolute must om een keer te gaan suppen op het Apeldoorns Kanaal of Bussloo!

Apeldoorn bekijken van hoge hoogte

Heb je geen hoogtevrees en wil je Apeldoorn eens van hogerop bekijken? Bezoek één van deze uitkijktorens en andere hoge punten in Apeldoorn.

Naar Paleis Het Loo (en Apenheul)

Je hebt het vast wel meegekregen: Paleis Het Loo is afgelopen jaar – na een jarenlange verbouwing – weer geopend. Ontdek Apeldoorn als een echte toerist, bezoek dat vernieuwde paleismuseum, waarvan de ondergrondse uitbreiding komend voorjaar opengaat. Of wat dacht je van Apenheul?

Wandelen met de stadsgids

Zin om meer te leren over (geschiedenis van) de Apeldoornse binnenstad, of jouw eigen buurt? Loop een keer een wandeling met een stadsgids van het Apeldoorns Gidsen Collectief! Dit collectief biedt veel wijk- en themawandelingen aan en ook wandelingen op maat.

Volledig scherm Een wandeling met een stadsgids van het Apeldoorns Gidsen Collectief. © Apeldoorns Gidsen Collectief

Een museum-marathon houden

Volledig scherm Klaas van Kattenmuseum Miauw. © Maarten Sprangh

Een bezoek brengen aan het radiostation van Radio Kootwijk

Heb jij het (wereld)beroemde zendstation van Radio Kootwijk nou al eens vanbinnen gezien? Je kunt het gebouw ontdekken met of zonder gids (tijdens vakanties).

Volledig scherm Het voormalig zendstation van Radio Kootwijk. © Pixabay

Neem een kijkje in de Nettenfabriek en Zwitsalfabriek

In de oude Nettenfabriek aan de Spoorstraat en Zwitsalfabriek aan de Vlijtseweg zitten allerlei toffe bedrijfjes. Wat dacht je van geurkaarsenwinkel FIK Kaarsen (zie foto) en likeurstokerij Puur Smaack op ‘de Zwitsal’ en bloemenlijstjesmaker By Manoa en bloemenwinkel Bloemze in de Nettenfabriek?

Alle ondernemers van de Nettenfabriek vind je hier. De ondernemers die in de Zwitsalfabriek zitten staan hier op een rij.

Volledig scherm Bedrijven in de Zwitsalfabriek. © indebuurt Apeldoorn

Dineren bij Sizzles at the Park en Zenith

Heb je al eens gegeten bij ‘de beste restaurants van Apeldoorn‘? Zowel Sizzles at the Park als Zenith hebben een plek in de restaurantgids Lekker500. Dus heb je iets speciaals te vieren of wil je een keer romantisch dineren, boek dan een tafeltje in (één van) deze Apeldoornse restaurants!

‘Nieuwe’ restaurants uitproberen

Volledig scherm Gerecht van Alfred Kookt. © Alfred Kookt

Meelopen met de Vierdaagse van Apeldoorn

De Nijmeegse Vierdaagse kent iedereen, maar wist je dat we in Apeldoorn ook een vierdaagse hebben? De Apeldoornse Vierdaagse duurt van dinsdag 11 tot en met vrijdag 14 juli. Inschrijven kan vanaf februari. Trek de stoute schoenen eens aan en loop mee!

Volledig scherm Wandelaars van de Vierdaagse Apeldoorn lopen langs monument De Naald. © Vierdaagse Apeldoorn

Een rit maken met de stoomtrein

Ben je ooit al eens mee geweest met de stoomtrein van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij? Door het jaar heen rijdt deze stoomtreindienst verschillende ritten van en naar Apeldoorn.

Parachutespringen boven Teuge

En dan voor de echte durfal: parachutespringen op vliegveld Teuge. Op slechts enkele kilometers van Apeldoorn kun jij in het diepe springen. Boek een cursus parachutespringen of spring in tandem, met een ervaren springer.

Volledig scherm Columnist Aefke ten Hagen van indebuurt Apeldoorn doet een parachutesprong boven vliegveld Teuge. © indebuurt