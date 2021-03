‘De Kracht van Klein’: gemeente Rozendaal werkt aan blijvende zelfstandigheid

Rozendaal leunt op Rheden

Rozendaal is met 1600 inwoners de kleinste gemeente van het vasteland. Alleen de Waddeneilanden Schiermonnikoog en Ameland hebben er minder. Een gemiddelde gemeente in Nederland telt 44.000 inwoners. Rozendaal leunt voor een groot deel van haar dienstverlening op buurgemeente Rheden. De ambtelijke dienst van dertien mensen moet ‘watertrappelen’ om de dagelijkse taken te vervullen, hield Boelens de gemeenteraad onlangs voor bij een informatiesessie. Op het gemeentehuis heerst volgens hem de fijne, informele werksfeer ‘van een buurtvereniging’, waarin de collega’s naar elkaar omkijken en werk van elkaar overnemen. Maar planmatig, strategisch werken en leiderschap blijken er ondergeschoven kindjes. Terwijl gemeenten er juist steeds ingewikkelde taken bij krijgen, stelde Weststeijn op de bijeenkomst.

Er moet wel wat gebeuren

Wil de zelfstandige gemeente relevant blijven voor de inwoners, dan moet er wat gebeuren, vinden de twee. ,,Het gaat op hoofdlijnen heel goed met Rozendaal”, hield de burgemeester de raad voor. ,,Juist nu is er de tijd en de rust om over onze toekomst na te denken.”



De ambtelijke vernieuwing is het vervolg op eerdere reorganisaties. Bij de bestuurlijke vernieuwing gaat het om de vraag wat het gemeentebestuur wil gaan betekenen voor de dorpssamenleving.



Volgende week dinsdag bespreken de gemeenteraadsleden wat ze van de plannenmakerij vinden en of ze deze aanpak steunen. Burgemeester Weststeijn is inmiddels op de thee geweest bij de drie dorpspartijen Rosendael’74, PAK en Belangen Gemeenschap Rozendaal om zich te laten bijpraten.



De gemeenteraad wordt ook gevraagd 29.375 euro uit te trekken voor het plan ‘Rozendaal 2030’. B en W vertrouwen bovendien op een financiële bijdrage van de provincie Gelderland.