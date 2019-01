De man die Rozendaal overeind hield: ‘Velen dachten dat we zouden verliezen’

Steeds wanneer in Rozendaal een burgemeester vertrekt, vragen provinciebestuurders zich af: is herindelen niet beter dan een nieuwe burgemeester zoeken voor deze kleine gemeente met 1.650 inwoners?



In 2008 vond Commissaris van de koningin Cornielje dat alleen een ervaren bestuurder Rozendaal zou kunnen redden. Maar wie? Hij vroeg Jan Hendrik Klein Molekamp te solliciteren. Samen zaten ze ooit in de VVD-fractie in de Tweede Kamer.



Tien jaar later heeft Klein Molekamp (bijna 70) zijn klus geklaard. Op 31 januari neemt hij afscheid. Rozendaal kreeg na veel politiek gesteggel, rechtszaken en dorpsprotest een duurzame basisschool met gymzaal op de nieuwe locatie Bremheuvel en, verderop, een nieuwbouwwijk. De gemeentelijke schatkist zit nog steeds tjokvol. Het bedje is gespreid voor opvolger Ester Weststeijn, die 14 februari aantreedt.