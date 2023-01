Dennis zet delicatessenwinkel De Kaasman XL in Hart van Zuid te huur

Honderd uur werkstraf voor 24-jarige Edenaar na brandstich­ting in Elst (Utrecht)

Een 24-jarige man uit Ede is dinsdag veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur. Ook heeft de politierechter in Utrecht de man een maand voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. De rechter acht de Edenaar verantwoordelijk voor het in brand zetten van een prullenbak in het Utrechtse Elst.

10:28