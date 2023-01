Deze voetbalclub haalt in Apeldoorn als eerste de rubberkorrels van kunstgras: ‘Toch wel spannend’

Kerstboom­ver­bran­din­gen sterven stille dood in Arnhem: ‘Soms breek je nu eenmaal met een traditie’

ARNHEM - Wie dit jaar hoopt op een traditionele kerstboomverbranding in Arnhem, komt bedrogen uit. Nergens in de stad is het nog mogelijk om dit jaar de kerstboom op de brandstapel te gooien. Vrijstaat Thialf komt met een alternatief programma.

