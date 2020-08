Drempels op gevaarlijke helling aan voet Posbank al weer weg: ‘Wielrenners werden gelanceerd’

Column Onderlangs Wielren­ners moeten niet denken dat ze alles mogen op de weg

19 januari Sommige onderwerpen doen je meer dan andere. In de afgelopen tijd ben ik bezig geweest met de nasleep van het ongeluk in Rozendaal in september 2018, waarbij een 83-jarige vrouw werd doodgereden door een van de heuvel afsuizende wielrenner.