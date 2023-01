Drie vuurwapens in de slaapkamer: eigenaar van Apeldoorns evenementenbedrijf moet de bak in

FIOD vindt wapens en wietkweke­rij en pakt verdachte op voor faillisse­ments­frau­de van 400.000 euro

Een 46-jarige man uit Apeldoorn is donderdagochtend opgepakt bij een grote actie van de FIOD in Nijmegen en Apeldoorn. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Volgens de FIOD is vermoedelijk 400.000 euro aan een failliete onderneming onttrokken.

10 december