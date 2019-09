Eerst ruziede Rozendaal om de nieuwe school, nu om het schoolplein

Natuurmonu­men­ten blij met plan auto en motor in het weekend te weren van de Posbank

13 september RHEDEN - Natuurmonumenten is blij met het plan van de gemeente Rheden om de Posbank in het weekend en op feestdagen af te sluiten voor auto’s en motoren. Dat vertelt Jeroen de Koe, die namens Natuurmonumenten beheerder is van het nationaal park Veluwezoom, zoals het gebied officieel heet.