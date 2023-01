Eerste bomen gekapt: A1 tussen Apeldoorn en Twello komende jaren radicaal op de schop

Woningen in deze Apeldoorn­se wijk zijn gasloos, maar tóch zijn gas en olie nodig: ‘Opwarming van aarde begint hier’

Ze zijn gasloos opgeleverd - zoals verplicht is. Toch krijgen sommige woningen in Ugchelen Buiten hun warmte nog deels dankzij die bron. Soms zelfs door het stoken van olie. Weinig duurzaam, vindt Gerard Kolkman. En op de oplossing die aanstaande is, valt ook wel iets af te dingen.

