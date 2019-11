Eis: vier jaar cel voor regelen gewelddadige overval op huisvriend in Rozendaal

Rozendaal loopt warm voor energie­coöpe­ra­tie De Zonneroos

12 november ROZENDAAL - Veel Rozendalers tonen animo voor de nieuwe lokale energiecoöperatie De Zonneroos. Dertig dorpsbewoners hebben hun dak al ter beschikking gesteld voor de plaatsing van zonnepanelen. Daarmee moet stroom worden opgewekt voor de leden van de coöperatie, ook voor huishoudens die zelf geen zonnepanelen kunnen of willen plaatsen. De notariële oprichting van De Zonneroos vindt later deze maand of volgende maand plaats tijdens een informatiebijeenkomst.