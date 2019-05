Emiel (14) is de jongste zweefvlieger van Nederland en heeft Terlet als thuisbasis

In een van de zweefvliegtuigen op de startbaan legt de jonge piloot uit wat hij allemaal moet doen voordat hij de lucht in mag. „Ik doorloop samen met de vluchtleider een hele checklist, maar we beginnen ’s ochtends al met een briefing over het weer. Daarna lopen we alle metertjes in de cockpit na, kijken we of de kap over het zitgedeelte goed dicht zit en of ik genoeg beweegruimte heb in de kleine cabine. En of de startbaan vrij is.”



Pas na al die checks mag Emiels zweefvliegtuig met behulp van een lier de lucht in worden getrokken. Op een hoogte van 400 meter koppelt hij de kabel af en is hij aangewezen op thermiek: warme lucht die het zweefvliegtuig verder omhoog stuwt. Tot wel meer dan een kilometer. „Ik heb altijd een parachute om”, zegt Emiel. „Het vliegen vergt vooral veel denkwerk. Je moet veel in de gaten houden. Door middel van flappen op de vleugels kun je de hoogte bepalen en afremmen. Want zo’n vliegtuig haalt makkelijk 200 kilometer per uur, op meer dan een kilometer hoogte. Het landen, dat is het moeilijkst. Maar via de radio heb je altijd contact met de mensen op de grond.”



Wanneer hij niet aan het vliegen is, helpt Emiel andere zweefvliegers op Terlet met de voorbereidingen op hun vluchten. Maar zelf hoog in de lucht zweven, dat vindt de jonge Markeloër natuurlijk het mooist. „De eerste keer dat ik in een zweefvliegtuig zat, was met mijn vader”, vertelt Emiel. „Toen was ik nog maar een jaartje of vier, denk ik. Ik herinner me nog dat ik het zo apart en bijzonder vond dat alles vanuit de lucht zo klein leek.”