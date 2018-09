Oosterbeekse fietsster overleden na botsing met wielrenner in Rozendaal

videoROZENDAAL - De fietsster die vanochtend in Rozendaal in botsing kwam met een wielrenner, is later op de dag aan haar verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie desgevraagd. Het gaat om een 83-jarige vrouw uit Oosterbeek.