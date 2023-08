Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Rozendaal vandaag

Midden in de zomer gaan in Arnhem 150 kinderen naar school, met een grote lach: ‘Ze komen hier tot bloei’

Een snelle stoot, gevolgd door een trap en een grote lach. Al is het midden in de zomervakantie, in Arnhem gaan 150 kinderen naar school. Om beter te worden in taal en rekenen, maar ook om mentaal sterker te worden. Door te kickboksen leren ze volhouden. Over hoe de Zomerschool kinderen laat opbloeien.