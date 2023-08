Column Onderlangs Je moet tegenwoor­dig heel stellig klinken. Zelfs als je twijfelt

Meest gestelde vraag: hoe kom je erop. Op wat ik hier schrijf. Zoals sommige lezers weten hoef ik maar naar buiten te kijken of ik zie een vogel vliegen. Daar schrijf ik gerust een column over. Of de lezer het wil of niet.