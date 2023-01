Gerwin (51) is de Apeldoornse Henny Vrienten in tributeband: ‘Willen hem eren’

Man op gestolen scooter bedreigt en mishandelt winkelper­so­neel en voorbijgan­gers in Apeldoorn

De politie is op zoek naar een man die geprobeerd heeft personeel van een Hema in Apeldoorn te beroven. Daarbij werden zij mishandeld. Later werden ook twee willekeurige voorbijgangers het slachtoffer. De man reed op een opvallende scooter die gestolen bleek te zijn in Arnhem.

6 januari