Gewonde bij frontale botsing na voorrangsfout in Apeldoorn

Video uit de wc van de shoarma­zaak van Ahmed en Tevfik gaat viral, broers boos: ‘Beetje toneel’

‘Dit is nu al de video van 2023’. Het is een van de duizenden reacties onder een video van het TikTok-kanaal altijdwasted. De beelden van Daniël, die in de verlaten dönerzaak Tevfik’s place in Apeldoorn wakker wordt nadat hij op zaterdag op de wc in slaap viel, is al meer dan honderdduizend keer bekeken. De broers Tevfik en Ahmed Apaydin vinden de actie minder ludiek.

10 januari