Gezinnen in Rozendaal het rijkst, Arnhem het armst van alle Gelderse gemeenten

Rozendaal staat daarmee ver voor op nummer twee Bronckhorst (162.600 euro). In 2017 was het doorsnee vermogen in Rozendaal nog 265.500 euro. Dat betekent dat het vermogen 4,8 procent is gestegen. De top 5 van rijkste gemeenten wordt gecompleteerd door Voorst (151.500 euro), Putten (150.400) en Buren (139.700). In Arnhem is het doorsnee vermogen weliswaar het laagst van Gelderland, het is wel een spectaculaire stijging van 60,5 procent ten opzichte van 2017, toen het doorsnee vermogen nog 3800 euro was. In de top 5 van armste Gelderse gemeenten staan verder Nijmegen (8300 euro), Wageningen (11.600), Doesburg (19.900) en Tiel (22.500).

Precies de helft

Het doorsnee vermogen is precies het middelste vermogen als je alle vermogens binnen een gemeente van laag naar hoog rangschikt. De helft van de huishoudens heeft dus minder vermogen, de andere helft is rijker.



Het vermogen bestaat uit bank- en spaartegoeden en geld dat in een eigen woning of een onderneming zit. Schulden worden van het vermogen afgetrokken.



In heel Gelderland is het doorsnee vermogen toegenomen. Dat komt vooral door de stijging van de huizenprijzen, denkt het CBS. Over het algemeen geldt dat het doorsnee vermogen in de grote steden lager is dan in kleinere gemeenten. Dat komt doordat er in de steden meer studenten wonen en mensen met een allochtone achtergrond.



In het kaartje hieronder kun je per gemeente de cijfers over 2018 bekijken: