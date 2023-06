Heldere dag in Rozendaal

indebuurt.nl Voetjes van de vloer, shoppen of toch relaxen: 9 x Arnhemse weekend­tips

De temperaturen gaan in de loop van de week omhoog. In het weekend wordt 30 graden verwacht! Met dit weer vinden sommige Arnhemmers het zonde om op de bank te blijven zitten. In de stad is er namelijk genoeg te doen komend weekend. In dit artikel negen tips voor vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 juni.