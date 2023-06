Heldere ochtend en middag in Rozendaal

Waterschap neemt voorzorgs­maat­re­ge­len om pittige buien, zware avondspits verwacht

Regen kan vandaag voor wateroverlast zorgen in de regio’s Arnhem, Nijmegen en de Achterhoek. Lokaal kan er 50-70 millimeter regen vallen, dat is net zo veel als normaal in de hele maand juni valt. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor de zuidoostelijke provincies, vanwege veel regen, kans op onweer en hagel en windstoten tot 75 km/uur. Het Waterschap Limburg neemt voorzorgsmaatregelen en de Maas kan flink stijgen door zware regen in België.