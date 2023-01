Hond blijkt een kleine melkkoe in Apeldoorn: belasting is veel te ruim

Supergoed­ko­pe theater­kaart­jes van 3 euro én wat duurdere van 20: ‘Zodat iedereen naar een voorstel­ling kan’

ARNHEM - Theater aan de Rijn in Arnhem heeft het vaste tarief van 17 euro voor volwassenen losgelaten. Wie het financieel moeilijk heeft, kan kiezen voor een kaartje van 3 euro. Wie meer te besteden heeft, kan besluiten 20 euro te betalen. ,,Zo helpen we elkaar in deze voor velen moeilijke tijden.”

11 januari