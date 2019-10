Indrukwekkende herdenking executie van drie Arnhemmers

Muziek aan Huis in Velp en Rozendaal óók in kasteel en koeienstal

17 oktober VELP/ROZENDAAL - ‘Muziekfestival in 30 huiskamers’, lonkt de kop op de voorpagina van de festivalkrant. Het getal van 30 klopt. Maar het zijn niet alleen huiskamers waarin op zondagmiddag 27 oktober in Velp en Rozendaal wordt gemusiceerd in het kader van Muziek aan Huis. Op de lijst van locaties waar de solisten, duo’s en grotere ensembles optreden, staan ook een koeienstal en Kasteel Rosendael. Daarnaast bieden enkele woon-zorginstellingen een podium.