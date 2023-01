Jan Kromkamp zit zó op zijn plek bij CSV Apeldoorn, dat hij bijtekent tot 2026: ‘We moeten creatief zijn’

‘Mighty Mike’ van Gerwen was in 2006 dartkoning van Lunteren

Bij gebrek aan rollende Eredivisieballen of ronkende Formule 1-bolides dompelde ik mij vorige week onder in het wereldje van rondvliegende dartpijlen. In het tjokvolle Alexandra Palace in Londen beet Michael van Gerwen in de WK-finale tenslotte in het stof tegen de Brit Michael Smith.

