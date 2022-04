Jonge vader Veysel Ü. (32) nog zeker drie maanden in cel voor dubbele McDonald’s-moord in Zwolle

Moordverdachte Veysel Ü. (32) blijft nog zeker negentig dagen in de cel. De verdachte van de dubbele McDonald’s-moord in Zwolle is vanmiddag voorgeleid. Volgens justitie lijkt het erop dat Ü., die zich na de moord meldde bij de politie, de schutter is.

De McDonald’s-vestiging aan de Floresstraat in Zwolle-Noord werd op 30 maart opgeschrikt door een reeks schoten. Terwijl de ongeveer honderd gasten in paniek naar buiten renden, bezweken de broers Hüseyin (62) en Ali Torunlar (57) uit Zwolle ter plekke aan hun verwondingen. In het restaurant zaten veel kinderen, die net terugkeerden van een schoolvoetbaltoernooi iets verderop.

Veysel Ü. uit Rozendaal wordt verdacht van de dubbele moord. Hij meldde zich nog dezelfde avond op het politiebureau in Deventer en legde een verklaring af over zijn betrokkenheid.



Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie liet enkele dagen later al weten ervan uit te gaan dat Ü. de schutter is die Ali en Hüseyin doodde.



De man is vandaag voorgeleid aan de raadkamer van de rechtbank in Zwolle. De drie rechters hebben het voorarrest van Ü. verlengd met negentig dagen. De raadkamer oordeelt dat er ‘voldoende redenen zijn om de verdachte langer vast te houden’: De man wordt verdacht van een ernstig feit en er is sprake van een geschokte rechtsorde. Ook is het onderzoek door de politie en het OM nog in volle gang.

Beperkingen

Omdat de man nog in beperkingen zit, laat justitie twee weken later niet meer los dan dat dit nog steeds de veronderstelling is. De beperkingen houden in dat Ü. alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Hierdoor zitten ook naasten van de jonge ondernemer nog vol vragen.



Ü. runt een groothandel in Turkse en mediterrane levensmiddelen bij Arnhem. Hij kocht vorig jaar met zijn vrouw een kapitale villa in miljonairsdorp Rozendaal. Het stel woont daar met hun twee jonge kinderen. De woning staat sinds februari opnieuw te koop.

Naar het motief achter de moord is het nog gissen. In Zwolle en in Arnhem doen verschillende lezingen de ronde. Scenario’s gaan van ruzie over drugs en schulden tot eerwraak en afpersing. De politie zwijgt nog in alle talen. Bekend is alleen dat het rechercheonderzoek de naam Tanzania heeft gekregen.

Als een verdachte wordt aangehouden, wordt hij een paar uur tot zes dagen vastgehouden op het bureau. Wanneer het onderzoek erom vraagt, kan de officier van justitie die het onderzoeksteam leidt de rechter-commissaris vragen om verlenging van de voorlopige hechtenis. Dat is maximaal twee weken, dit is ook bij Veysel Ü. het geval.

De weg naar de rechtszaal

Na die periode moet de raadkamer van de rechtbank beslissen over een langer verblijf achter de tralies, op verzoek van de officier. De raadkamer bestaat uit drie rechters en kan een zogeheten ‘bevel tot gevangenhouding’ geven voor hooguit negentig dagen. In de praktijk komt het ook voor dat een verdachte 30, 45 of 60 dagen moet blijven zitten.



Na drie maanden in de cel volgt een eerste pro-formazitting in de rechtbank. Hier worden onderzoekswensen besproken, maar ook de verwachte planning van het proces. Op zo’n tussentijdse zitting kan de rechtbank de voorlopige hechtenis schorsen of opheffen.