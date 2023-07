Kilometerheffing voor gemiddelde chauffeur in Rozendaal komt uit op 674 euro

Ricardo (32) droeg een regenboog­band­je en werd in de trein bedreigd en belaagd: ‘Stond te trillen op mijn benen’

Arnhemmer Ricardo Brouwer (32) werd onlangs bedreigd en belaagd in de trein van Utrecht naar Arnhem. Hij pleit nu voor meer veiligheid in treinen en sprak daar afgelopen week over met NS-topman Wouter Koolmees. ‘Vooral vrouwen en queer-mensen zijn steeds vaker doelwit.’