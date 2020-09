KLM’ers werken als vrijwilliger aan de receptie van kasteel Rosendael

De twee werken als vrijwilliger op Rosendael omdat hun werk op tien kilometer hoogte in maart in één klap stil kwam te liggen. Corona maakte het vliegen zo goed als onmogelijk en veel KLM’ers kwamen thuis te zitten. Zo ontstond het project Blauw Helpt: KLM’ers met vrije tijd die vrijwilligerswerk gingen doen in hun regio. Boodschappen doen voor ouderen, helpen bij de Voedselbank, dieren verzorgen, digibeten helpen met hun computer.

Het representatieve uiterlijk hebben ze voor het werk

Of werken als gastvrouw op kasteel Rosendael, zoals circa 25 KLM’ers doen of hebben gedaan. Op kasteel Doorwerth draaien er zes mee. Jessy Kokhuis (45) uit Deventer en Hulja van Tongeren (52) uit Apeldoorn staan hier deze dinsdag voor de vierde keer. Het representatieve uiterlijk hebben ze ervoor en het gastvrouwschap is in hun tientallen jaren in de lucht een deel van henzelf geworden. ,,Ik houd ervan om het mensen naar de zin te maken en hier kan ik dat ook”, zegt Van Tongeren, die sinds juni weer heel af en toe vliegt. ,,Naar Curaçao, Glasgow, Malaga en São Paulo”, vertelt ze. En ook voor Kokhuis is het werk weer aangetrokken, sinds de ban op vliegen er een beetje af is.

Ze weten niet of ze doorgaan als hun baan weer alle aandacht vraagt. Het liefst willen ze dat wel. ,,We staan hier heel graag aan de gate, pardon, aan de receptie."

Sinds deze maand is kasteel Rosendael overigens weer zes dagen per week open. Vanwege corona was de openstelling afgelopen zomer beperkt. Het is ook weer mogelijk rondleidingen te boeken. Vrijwilligers blijven welkom.

Volledig scherm De stewardessen Jessy Kokhuis (links) en Hulja van Tongeren helpen bezoekers in de receptie van kasteel Rosendael. © Gerard Burgers