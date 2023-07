Knappe koppen Rozendaal goed voor één uitvinding in vijf jaar tijd

De 1754 inwoners van de gemeente Rozendaal hebben de afgelopen vijf jaar in totaal één uitvinding gedaan, blijkt uit cijfers over het aantal verleende patenten die deze site heeft opgevraagd bij het Octrooicentrum Nederland.

De cijfers geven een goed beeld van de vindingrijkheid van particulieren en mkb-ondernemers in Rozendaal. Een octrooi is een bewijs dat een uitvinding van jou is, en een manier om die te beschermen tegen na-aperij.

Provincie Gelderland

In de hele provincie Gelderland zijn de afgelopen vijf jaar 1151 Nederlandse patenten vastgelegd, blijkt uit de cijfers van het Octrooicentrum. Dat zijn vooral uitvindingen van particulieren en mkb-ondernemers, want grotere bedrijven vragen meestal meteen een patent aan op Europees niveau. Cijfers daarover zijn niet per gemeente beschikbaar, maar wel op provinciaal niveau: in heel Gelderland zijn er de afgelopen twee jaar 838 Europese patenten verleend.

Wie naar de kaart kijkt, ziet een hogere 'patentenconcentratie' rond de vier steden met een technische universiteit — Delft, Eindhoven, Enschede en Wageningen. De octrooien daar komen niet alleen van de universiteit zelf, zegt Marcel Seip, beleidsadviseur bij het Octrooicentrum. „De uitvindingen worden ook gedaan bij bedrijven van studenten en onderzoekers."

IJsblokjeskraan

Wim Schoonen, bestuurslid bij de Nederlandse Orde van Uitvinders, is een van de mensen die van Son en Breugel de 'patentenhoofdstad' van het land maken. Hem is het werken in de techniek met de paplepel ingegoten: vader was tv-monteur, „de toestellen stonden thuis opgestapeld", en de jonge Wim mocht al jong meehelpen.

Zijn eerste eigen uitvinding, een machine die doorzichtige ijsblokjes maakt, klonk zó eenvoudig dat zelfs zijn vrouw zei: „Dat had ik ook kunnen bedenken." Maar Schoonen was wel degelijk de eerste, en het octrooi erop, inmiddels onderdeel van een 'familie van patenten', hangt op een ereplaatsje in het bedrijf van de Brabander. Stilzitten is er ondertussen niet bij: Schoonen heeft tal van nieuwe uitvindingen op waterstofgebied gedaan, en werkt aan een ijsblokjeskraan. Maar die mag niet op de foto: „Ik moet er eerst nog wat meer octrooien op krijgen."

Seip ziet dat de Nederlandse uitvinders op mondiaal niveau nog steeds een mooi toontje meeblazen: er zijn maar zeven landen waar meer gepatenteerd wordt dan hier. 'We' doen het onder meer beter dan Groot-Brittannië, Israël en Singapore. „In absolute zin groeit het aantal uitvindingen nog steeds, maar in de rangschikking merken we de opkomst van China en Zuid-Korea."