Lekker weg in eigen omgeving? Aantal plekken voor kampeerders in regio rond Rozendaal gedaald

indebuurt.nl Zon, feest en eten: 10 x Arnhemse weekend­tips

We hebben inmiddels officieel te maken met een hittegolf en de temperaturen blijven ook aankomend weekend hoog. Stop die zonnebrand maar alvast in je tas. Of je nu naar het water wilt of lekker wilt schransen, er zijn in Arnhem genoeg dingen te doen! In dit artikel tien tips voor vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 juni.