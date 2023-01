Lezers over plan voor tank op rotonde: ‘Wat een prachtig eerbetoon’

indebuurt.nl Max opent nieuw restaurant in 't Amusement: 'Mexicaanse keuken met moderne twist'

Arnhemmers die graag bij ’t Amusement gingen eten kregen een teleurstelling te verwerken toen Estée Strooker bekendmaakte ermee te stoppen. Even was het onduidelijk wat er met het restaurant zou gebeuren, maar inmiddels is het hoge woord eruit: de Arnhemse chef-kok Max Wandt (28) neemt de culinaire fakkel over.

24 januari