Lian (59) woont tegenover kasteel Rosendael: ‘Hier voelt iedere dag als vakantie’

Rapport: veilige oversteek Rozendaal blijkt niet veilig

1 oktober ROZENDAAL - Een veilige oversteekplaats voor schoolkinderen in Rozendaal blijkt niet zo veilig als gedacht. Deze opvallende bevinding staat in een nieuw verkeerskundig rapport in opdracht van de gemeente Rozendaal. De rapportage onderzoekt de verkeersstromen naar de nieuwe Dorpsschool.